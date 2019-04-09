أحمجيق يضرب عن الطعام بشعار اللاعودة..قال: أفضل الموت حرا شامخا على أن أخرج شيخا بحفاظات!

قال محمد أحمجيق، شقيق المعتقل نبيل أحمجيق، المحكوم عليه ب20 سنة سجنا نافذا، إن شقيقه نبيل دخل اليوم الاثنين، في إضراب مفتوح عن الطعام، بشعار اللاعودة حتى الشهادة.

وأضاف شقيق “دينامو حراك الريف”، ان خطوة شقيقه تأتي ردا على ما أسماه ب”الأحكام اللاشرعية الباطلة التي صدرت في حقه”، وضد “كل مظاهر الحصار والعسكرة، المتمثلة أساسا في استمرار الاعتقالات والإستفزازات بحق أبناء الريف وبناته، من طرف أجهزة الدولة الأمنية”، بحسب تعبيره.

وزاد شقيق نبيل أحمجيق، في تدوينة له، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك””أن قرار الإضراب جاء أيضا “ضد الإنزال الإستفزازي لحراس السجن الذي عرفه محيط جناحهم اليوم، حيث عمدت الإدارة السجنية إلى هذه الخطوة المفاجئة التي تروم بث الخوف والرعب في نفوسهم، بحيث لم يسبق لها آنفا أن قامت بذلك”.

وتابع المصدر ذاته “هو سلوك يضرب في العمق حقوقهم كمعتقلين سياسيين وضد تملص الدولة كذلك من مسؤولياتها السياسية والاجتماعية، في تحقيق المطالب المشروعة التي نادى بها الحراك الشعبي..”.

كما أكد شقيق نبيل أن هذا الأخير شدد على أنه “لا تراجع عن قراره في إضراب اللاعودة”، مؤكدا أنه “يفضل أن يستشهد وهو يافع حر شامخ على أن يخرج وهو شيخ يعيش باستعمال الحفاظات”.