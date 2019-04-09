إيران: القوات الأميركية "منظمة إرهابية"

اسماء السيد - نصر المجالي: في رد سريع ومنتظر حيث كانت هددت باتخاذه على مدى يومين، صنف مجلس الأمن الأعلى في إيران القوات المسلحة الأميركية "منظمة إرهابية" ردا على قرار واشنطن إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية الأجنبية.

وقال التلفزيون الذي تديره الدولة في إيران، يوم الاثنين، إن المجلس الاعلى للامن القومي الايراني اصدر بيانا صنف فيه القيادة المركزية الاميركية وجميع القوات التابعة لها جماعة إرهابية.

وصنف الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة لم يسبق لها مثيل من شأنها أن تزيد التوتر في الشرق الأوسط.

دعم أميركي

وقال البيان إنه "عقب ادارج الادارة الاميركية حرس الثورة الاسلامية في قائمة الارهاب لوزارة الخارجية الاميركية ونظرًا الى الدعم الخفي والعلني للقوات العسكرية الاميركية في المنطقة للجماعات الارهابية والتدخل المباشر لعسكريي هذا البلد في تنفيذ النشاطات الارهابية ارسل وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف اليوم الاثنين رسالة الى الرئيس حسن روحاني رئيس المجلس الاعلى للامن القومي اقترح عليه فيها واستنادا الى قانون التصدي لانتهاك حقوق الانسان والاجراءات المغامرة والارهابية الاميركية في المنطقة المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي ان يدرج المجلس الاعلى للامن القومي القوات العسكرية الاميركية في منطقة غرب اسيا الموسوم"سنتكام" في قائمة المنظمات الارهابية من وجهة نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية".

وأضاف: "وعلى هذا الاساس اصدر المجلس الاعلى للامن القومي الايراني بيانا ادان فيه بشدة الاجراء اللامشروع والخطر للادارة الاميركية في ادراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الارهابية الاجنبية واعتبرت في اجراء ردا على الاجراء الاميركي اللاقانوني والبعيد عن الحكمة نظام الولايات المتحدة الاميركية بانه دولة راعية للارهاب والقيادة المركزية الاميركية "سنتكام" وجميع القوات التابعة لها جماعة ارهابية".

واعتبر البيان الاجراء الاميركي "العديم الاساس خطرا رئيسيا يهدد السلام والامن الاقليمي والدولي وانتهاك واضح للحقوق الدولية وميثاق الامم المتحدة".

وأكد البيان بان "الحرس الثوري وخلافا لاميركا وحلفائها الاقليميين الذين كانوا دوما يرعون الجماعات المتطرفة والارهابية في منطقة غرب آسيا، كان على طول الخط في الخندق الاول لمواجهة الارهاب والتطرف في المنطقة وان دور هذه القوة المضحية والثورية في التصدي للقاعدة وداعش والنصرة وسائر الجماعات الارهابية في المنطقة كان محط اشادة دوما من قبل الشعوب والحكومات المتضررة".

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واوضح البيان ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي اجراء متقابل ردا على الخطوة اللاقانونية والبعيدة عن الحكمة للادارة الاميركية اليوم تعتبر نظام الولايات المتحدة الاميركية دولة راعية للارهاب والقيادة المركزية الاميركية وجميع القوات التابعة لها جماعة ارهابية".

تحميل المسؤولية

واشار البيان إلى ان "هذه القيادة تتحمل مسؤولية تنفيذ السياسات الارهابية للادارة الاميركيا ضد منطقة غرب اسيا وقد عرضت الامن الوطني الايراني وارواح الابرياء من الايرانيين وغير الايرانيين للخطر بهدف تمرير السياسات العدائية للولايات المتحدة ومن بين ذلك استهداف طائرة نقل ركاب ايرانية بشكل وحشي وعمدي في العام 1988 والمشاركة في المجازر بحق ابناء الشعب اليمني وغيرهم من المدنيين في غرب اسيا".

وخلص البيان الإيراني إلى القول: "ومن البديهي ان نظام الولايات المتحدة سيتحمل مسؤولية جميع التبعات الخطرة لهذا الاجراء المغامر".

غير قانوني

ومن جهته، ذكر التلفزيون الإيراني يوم الاثنين أن قرار واشنطن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية يتعارض مع القانون الدولي وغير قانوني.

وقال التلفزيون الرسمي دون النقل عن مسؤول محدد "ليس لأي دولة أخرى الحق القانوني في اعتبار قوة مسلحة في دولة أخرى إرهابية... نفوذ إيران في الشرق الأوسط ونجاحها في محاربة الدولة الإسلامية من الأسباب التي أدت إلى التصنيف".