"الكاميرا في القلم".. قدرات تصوير مذهلة في هاتف "جالكسي نوت 10"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

ذكر المدون التقني "Evan Blasa" عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية عازمة على إطلاق هاتفها المرتقب "جالكسي نوت 10" بقدرات تصوير مذهلة.

ووفقًا للصورة التي نشرها "Evan Blasa"، يأتي "جالكسي نوت 10" بكاميرا أساسية بأربع عدسات، والتي من المتوقع أن تكون أفضل كاميرا في هواتف "سامسونج" على الإطلاق.

كما أوضح المدون عبر مقطع فيديو أيضًا، أن هاتف "جالكسي نوت 10" مزود بقلم ذكي (S Pen) يدعم بكاميرتين صغيرتين، ستستخدم بدلاً من الكاميرا الأمامية لالتقاط صور السيلفي والفيديوهات.

Advertisements

ويأتي "جالكسي نوت 10" بمعالج ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي (رام) "12 جيجابايت"، وذاكرة تخزين داخلية "512 جيجابايت"، و"1 تيرابايت".

وسيزود الهاتف بميزة الشحن اللاسلكي السريع، والقدرة على شحن بقية الهواتف لاسلكيًا، ودعمه لتقنية الجيل الخامس (5G).