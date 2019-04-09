بـ51 ألف صوت.. "الخشن" نائبا عن دائرة أشمون في الانتخابات التكميلية بالمنوفية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:

أعلنت لجنة الانتخابات العامة بمحافظة المنوفية، عن فوز المحاسب أحمد الخشن على منافسه حاتم مجلع في الانتخابات التكميلية على مقعد دائرة أشمون بعد وفاة النائب محمود الخشن.

وحصد "الخشن" مرشح حزب مستقبل وطن 51055 صوتًا، بينما حصل المرشح حاتم مجلع على 17218 صوتًا، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1782 صوت.

الجدير بالذكر أن عدد من لهم حق التصويت في دائرة أشمون بالمنوفية 488 ألف و955 ناخبًا، فيما بلغ عدد اللجان الفرعية 185 لجنة وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة، ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرة 210 قضاة موزعين على اللجان الفرعية واللجنة العامة، فيما يبلغ عدد الموظفين المشرفين 771 موظفًا.