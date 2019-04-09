محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (أ ش أ) أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، عن قتل أربعة إرهابيين في وادي حوران بالأنبار. وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن قوة من لواء حشد حديثة تمكنت من قتل أربعة إرهابيين بينهم انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا غرب وادي حوران في الأنبار"، مضيفة أن ذلك تم بحسب معلومات استخبارية لقيادة عمليات الجزيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق: مقتل أربعة إرهابيين في الأنبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.