1.2 مليار جنيه إجمالي إيرادات جمارك الصادرات والواردات الجوية في مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية حوالي مليار و 206 ملايين و330 ألفا و685 جنيها خلال مارس الماضي.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح الاثنين، إن جمارك الصادرات والواردات الجوية أفرجت خلال مارس عن مشمول 15.465 ألف شهادة جمركية برسم الوارد النهائي وعن مشمول 2029 شهادة واردة برسم الترانزيت.

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وأضاف المصدر أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك الشهادات بلغت 230 مليونا و352 ألفا و746 جنيها، بينما بلغ إجمالي ضريبة القيمة المضافة المحصلة 831 مليونا و771 ألفا و541 جنيها، وبلغت الغرامات والرسوم الأخرى المحصلة143 مليونا و786 ألفا و767 جنيها.

وأوضح أن جمارك الصادرات والواردات قامت بإنهاء الإجراءات الجمركية على 7009 شهادات صادر وبلغ إجمالي رسم الصادر المحصل خلال مارس الماضي حوالي 419ألفا و631 جنيها.

كما قامت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بتحرير وضبط 15 محاولة تهريب خلال مارس وبلغ إجمالي التعويضات المستحقة عن هذه المحاضر 150 ألفا و349 جنيها.