اجلاء القوات الايطالية من مصراطة ..مصادر ايطالية توضح

نفت قناة ” راي نيوز ” الإيطالية المقربة من الحكومة الإنباء المتداولة عن إجلاء القوات الإيطالية من قاعدتها في مصراتة جواً مؤكدة عدم صحة هذه التقارير المتداولة على وسائل التواصل الإجتماعي .

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وأشارت الشبكة في تقرير لها إلى أن أخبار الانسحاب الإيطالي من قاعدته في مصراتة إنتشرت بعد أيام من الاشتباكات على أبواب طرابلس بين الجيش وحكومة الوفاق حيث أعلنت ” أفريكوم ” أمس عن إجلاء بعض قواتها غير المعلن عن وجودها في طرابلس.

وقالت قناة ” راي نيوز ” أن قوام القوة الإيطالية في قاعدتها بمصراتة هو 400 جندي و 130 مركبة برية ومركبات بحرية وجوية كما أنها تقدم الرعاية الصحية والدعم والتدريب والتعليم لقوات الأمن والمؤسسات الحكومية الليبية.