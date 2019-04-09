الولايات المتحدة وأوروبا تتحدان ضد النظام الإيراني

رشا العزاوي، وكالات (أبوظبي، عواصم)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن حكومته صنفت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وقوة القدس على أنها منظمات إرهابية أجنبية، بالتزامن مع تمديد الاتحاد الأوروبي عقوباته على كيانات ومنظمات وأشخاص إيرانية لعام آخر. وجاء في بيان للبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تبعث بذلك رسالة واضحة للحكومة في طهران مفادها أن دعمها الإرهابيين ستكون له تداعيات خطيرة. ووصف الرئيس الأميركي الحرس الثوري الإيراني بأنه أهم أداة للحكومة الإيرانية في توجيه حملتها الإرهابية دولياً، وتطبيق هذه الحملة، وقال إن حكومته تستمر من خلال هذه الخطوة في تشديد سياستها تجاه إيران التي تعتبرها الولايات المتحدة نظاماً مارقاً. وأكد الرئيس الأميركي أن التصنيف جاء كجزء من حملة الضغط الدولي التي تقودها بلاده لإيقاف سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم.

وحذّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، الشركات والمصارف حول العالم من التعامل مع الحرس الثوري الإيراني، بعد قرار إدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية. وقال بومبيو إن الشركات والمصارف حول العالم أمام مسؤولية واضحة، تقضي بالتأكّد من أن كل المؤسسات التي يتعاملون معها مالياً، ليست على أي علاقة مادية بالحرس الثوري الإيراني، معتبراً أن النظام الإيراني لا يدعم الإرهاب فحسب بل هو نفسه متورط بأعمال إرهابية. وأكد بومبيو الذي أعلن قبل عام 12 شرطاً صارماً لرفع الولايات المتحدة «ضغوطاتها القصوى» عن طهران، أن الهدف النهائي لإدارة دونالد ترامب هو الحصول على «تغيير في سلوك» النظام الإيراني، المتهم بـ «زعزعة استقرار» الشرق الأوسط. من جهته، أوضح المنسق الأميركي من أجل مكافحة الإرهاب نثان سيلز، أن الهدف من القرار هو فضح الحرس الثوري الإيراني أمام كل شركائه الأجانب المحتملين. وتابع المنسق، أن ذلك يعني تحديداً أن كل دعم مادي لهذا الجهاز الحكومي الإيراني الذي تعتبره واشنطن بأنه عصابة تعتمد على الابتزاز، سيعدّ جريمة فدرالية. وقال المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك من جهته إن الحكومة الأميركية فرضت منذ عامين 25 سلسلة من العقوبات ضد كيانات إيرانية، مضيفاً أن عقوبات الاثنين ليست سوى فصل جديد وسيكون هناك أشد منها.

وقال ترامب في بيان أمس إن هذه الخطوة تدرك حقيقة أن إيران مؤيد للإرهاب برعاية الدولة وإن ميليشيا الحرس الثوري مشارك نشط. وأكد مسؤولون في الإدارة الأميركية أن القرار من شأنه أن يعزز عزلة النظام الإيراني، وتؤكد أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع دعم إيران المستمر للجماعات الإرهابية والمتمردة في المنطقة وغيرها من الجماعات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط.

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أن المجلس مدد أمس حتى 13 أبريل 2020 الإجراءات التقييدية التي اتخذها على إثر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران. وأوضح البيان أن الإجراءات التقييدية تقضي بمنع السفر وتجميد موجودات 82 شخصية وكياناً، ومنع دول الاتحاد الأوروبي من تصدير معدات يمكن أن تستخدم في قمع داخلي ومعدات لمراقبة الاتصالات. وكانت هذه العقوبات فرضت في 2011 وتم تمديدها سنوياً. وهي تطال عسكريين رفيعي المستوى وقضاة ومدعين ومسؤولين في الشرطة أو في الاستخبارات وقادة قوات مسلحة ومديري سجون.

وجاءت أولى ردود الأفعال الترحيبية بالقرار الأميركي من مملكة البحرين، ورحبت وزارة خارجية البحرين، بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية «بنا». وأكدت الخارجية البحرينية في بيان أهمية هذه الخطوة في التصدي للدور الخطير الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني كعنصر عدم استقرار وعامل توتر وأداة لنشر العنف والإرهاب في الشرق الأوسط، وفي العالم بأسره.

تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية قرار إقتصادي 100 %

بدوره، أكد مستشار الشؤون الإيرانية في مركز الدفاع عن الديموقراطيات «FDD» الدكتور سعيد قاسمي نجاد لـ«الاتحاد»: «على الرغم من أن العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران تستهدف قوة عسكرية هي ميليشيا الحرس الثوري إلا أن العقوبات في عمقها اقتصادية 100%». وأوضح نجاد أن المؤسسات المرتبطة بالحرس تسيطر على أكثر من ثلثي الاقتصاد الإيراني في الخارج، وتحديداً مصادر إيران الرئيسة للدخل وهي النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية. وأضاف «العقوبات على الحرس الثوري ستلقي بظلالها وبشكل بالغ على قطاعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية في الفترة المقبلة، وهذا يؤكد أن المسيطر الأول على تلك القطاعات هي ميليشيا الحرس الثوري». وقال: «هذه العقوبات لا تعني أن الولايات المتحدة ستتخلى عن خطة إلغاء الإعفاءات المتوقعة في مايو، بل أتوقع أن الدفعة الجديدة من العقوبات ستمنع إيران تماماً من تصدير النفط، وأن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية كفيل بتأدية هذه المهمة». ولا يتوقع نجاد أن تؤدي هذه الممارسات إلى تغيير سلوك النظام الإيراني، مضيفاً: «ربما ترد إيران على القرار بأعمال عنف متفرقة قد تطال أهدافاً أميركية». وأكد أن القرار يساهم في عزلة النظام الإيراني الذي يستند إلى الحرس الثوري للاستمرار في سدة الحكم، ولطالما أن هذا النظام مستمر في السلطة فسوف يتبع المسار المدمر لتصدير ثورته مثل ما فعله في لبنان واليمن وسوريا والعراق.

وأضاف نجاد: «إن للقرار رسائل ثلاثة، أولاً، له قيمة رمزية تُظهر التزام واشنطن بمواجهة سلوك الملالي الخطير في المنطقة، وثانياً يمنح القرار قدرة أكبر للولايات المتحدة في ملاحقة الحرس الثوري الإيراني ويوفر سلطة أوسع للكيانات والوكالات الأميركية لاستهدافه. ثالثاً، يضع القرار ضغوطاً على الدول الأخرى لتقييد علاقتها بإيران. ومع ذلك، ينبغي معرفة أن المنطقة لن تلمس نتائج هذا القرار ما لم تعمل كل من وزارة الخزانة الأميركية والبنتاجون على إنجاحه، وإلا سيصبح مجرد حبر على ورق، إذ يتعين على وزارة الخزانة أيضاً أن تبدأ في تعيين الآلاف من شركات الحرس الثوري الإيراني ومديريها رفيعي المستوى. كما من المتوقع أن يبدأ البنتاجون في الضغط على الحرس الثوري في المنطقة. كما يجب على الولايات المتحدة أن توضح للعراق ولبنان أن وجود عملاء في الحرس الثوري الإيراني في حكوماتهم وقواتهم المسلحة لم يعد أمراً مقبولاً».

وأضاف: «تتضح مدى سيطرة الحرس الثوري على الاقتصاد الإيراني بمجرد دخول إيران، حيث يسيطرون على المطار الدولي الرئيس في طهران، والطريقة التي استحوذوا بها عليه تشرح الكيفية التي يدير بها هذا الكيان نشاطاته التجارية، إذ تم تسليم عقد إدارة مطار الخميني، جنوب طهران، إلى مستثمر نمساوي عام 2004، ولكن في يوم افتتاحه استولى الحرس الثوري عليه، وحظر مدارج الطائرات بسياراته ومدرعاته، ما أدى إلى تحويل جميع الرحلات الجوية فيه منذ اليوم الأول. وأعلن الحرس الثوري الإيراني المعروف اختصاراً بـ (IRGC) أن استثمارات الأجانب تشكل خطراً أمنياً على إيران بسبب ارتباطها المزعوم بإسرائيل».

الضغط يزداد

من جانبه، عد المحلل السياسي والموظف العام السابق في الحكومة الأميركية مايكل جونز قرار تصنيف ميليشيا الحرس الثوري منظمة إرهابية بأنه مفتاح القضاء على نفوذ النظام الإيراني في العراق ولبنان. وقال جونز في تصريح لـ «الاتحاد»: «تأتي قرارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران ضمن الوسائل الفعالة التي تساهم في حرمان النظام الإيراني من الموارد التي يحتاجها لتمويل طموحاته المستمرة في مجال الأسلحة النووية والجهود الإرهابية العالمية والقمع الداخلي. الضغط يزداد لأن الاقتصادات الرئيسة الأخرى في العالم أدركت حجم التهديد القادم من إيران على الرغم من أنها لم تعلن انضمامها بشكل كامل لحملة الضغط الأميركية الفعالة على النظام الإيراني، إلا أن الخطوة الأوروبية هي اعتراف متزايد بأن الرئيس ترامب كان محقاً في الانسحاب من اتفاق إيران وفرض عقوبات اقتصادية شاملة ضد النظام». وأوضح جونز: «أتوقع ألا تقتصر الخطوات المقبلة على الولايات المتحدة وأوروبا فحسب، بل ستعمل الدول العربية المتضررة من الممارسات الإيرانية على إنجاح القرارات الأميركية بشأن الحرس الثوري». وأضاف جونز: «بعد تصنيف الولايات المتحدة الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية، بات يمكننا الحديث عن إنهاء الدور الإيراني في العراق وسوريا ولبنان وليس الحد منه فقط، فالحرس الثوري الإيراني المشارك الأول في الجهود الإيرانية الإرهابية الأجنبية، ومع ذلك، من المحتمل ألا تكون هذه الخطوة رادعة للحرس الثوري، إلا أنها مجرد بداية للقادم من العقوبات في مايو. هناك مفاتيح عدة لمعرفة ماهية العقوبات المقبلة في مايو، واعتقد أنها تستهدف إنهاء النفوذ الإيراني في العراق ولبنان، وتعزيز الدعم العالمي لهذين البلدين بعد إخراج إيران منهما، مع التزام مواصلة الحكومتين العراقية واللبنانية المضي بعيداً عن التدخل الإيراني في شؤونهما ودعم سيادتهما واستقلالهما الكلي، وهناك دعم شعبي واسع لهذا التوجه بين الشعبين العراقي واللبناني، وكذلك توجه عربي خليجي في إنجاح تلك الخطوات نظراً لأن لهذه الدول رغبة في إحلال الاستقرار في المنطقة، وإنهاء التدخل الإيراني في شؤونها عن طريق الوكلاء والبدلاء».

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العراق ولبنان

من جانبه، قال الجنرال السابق في الجيش اللبناني المدير العام لشركة دراسات الشرق الأوسط، طانيوس معوض، في تصريح لـ «الاتحاد»: «إن تصنيف الحرس الثوري من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، هو بمثابة رفع درجة العقوبات على إيران بطريقة أكثر تحديداً وتركيزاً، معنوياً ومادياً على الذراع العسكرية الأولى التي تشكل رأس الحربة للثورة الإيرانية خلال 40 عاماً. ومن الممكن لهذه الخطوة أن تحد نفوذ هذه الميليشيا في العراق ولبنان والمنطقة، إلا أن تدخلات النظام الإيراني ستبقى قائمة طالما ما زال يمتلك امتدادات دينية واجتماعية وثقافية وتجارية في لبنان وسوريا والعراق واليمن والبحرين، ولا أحد يمكن منعه أو وقفه طالما نظامه لا يزال قائماً في إيران». ومن الناحية العسكرية، يرى معوض أن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية لن يزيد شيئاً من العقوبات المفروضة أمنياً وعسكرياً على إيران، إلا أن القرار يستهدف الحركة التجارية القائمة للحرس الثوري مع دول عدة في العالم، ما يدني مداخيل الحرس الثوري اقتصادياً وتجارياً، وربما يؤثر معنوياً وعملانياً على تحركات قادته في الدول العربية.

الحرس الثوري

ولد الحرس الثوري بفتوى دينية كميليشيا متطوعة في خضم ثورة 1979 في إيران، ثم نمى ليصبح عملاقاً يهيمن على اقتصاد البلاد، ويصعب قياس حصته الحقيقية في الأسواق الإيرانية بقطاعاتها المختلفة، لكن التقديرات الغربية تتراوح بين ثلث ونحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لإيران والتي تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات. فيما بدأ انتشار نطاق الحرس في الاقتصاد بشكل جدي في أوائل التسعينيات، برئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني، وفي أعقاب الحرب العراقية الإيرانية، كان تشجيع الحرس الثوري الإيراني على الانخراط في البناء وسيلة لإعادة إعمار البلاد وتمويل الفيلق. ليؤسس إثر ذلك هيئة خاتم الأنبياء، أقوى هيئات فيلق الحرس التي تعد ذراع شركات البناء والإنشاءات فيه، كما يسيطر على أكثر من 812 شركة مسجلة داخل إيران و خارجها، ولديه أكثر من 1700 عقد حكومي داخلي وخارجي، بعضها في العراق ولبنان. كما يمتلك عقداً بقيمة 1.3 مليار دولار لبناء وتطوير حقول الغاز الطبيعي في إيران.

تحالف أميركي أوروبي

أكد رئيس مركز الدراسات الأمنية «SSG» جيم هانسون، ومقره واشنطن لـ «الاتحاد»، أن الاعتراف الأميركي بميليشيا الحرس الثوري منظمة إرهابية مرحب به في أروقة البيت الأبيض، وهناك شبه إجماع في الولايات المتحدة على هذا القرار، بسبب الأنشطة الخبيثة التي تديرها هذه المنظمة وبموافقة وتأييد من نظام بلادها. وأكد هانسون أن القرار اتُخذ بناء على معطيات عسكرية، أعمال إرهابية قامت بها هذه الميليشيا، بالإضافة إلى سرقتها أموال الشعب الإيراني لتمويل عملياتها وميليشياتها. مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد الضغط على الدول التي لا تزال تتعامل مع النظام الإيراني، وعلى الرغم من أن العقوبات لا تطالها بشكل مباشر إلا أن أي تعامل مع الحرس الثوري بجميع أشكاله سيؤدي إلى وقوعها تحت طائلة العقوبات، واصفاً هذا القرار بأنه الطريقة المُثلى لإيقاف التوسع الإيراني الخبيث على حساب شعوب ودول المنطقة. وقال هانسون إن القرارات الأميركية الأوروبية المتزامنة هي رسائل تصحيحية واضحة للنظام الإيراني بأن المجتمع الدولي يرفض وبشكل قاطع سياساته التخريبية واللا إنسانية، وأن الاتفاقيات مع هذه الدول لا يمكن أن تكون غطاء يسمح لإيران بالتمادي في هذه الممارسات. ويصف هانسون الحرس الثوري بأنه تكتل شركات تحمل السلاح لتنجز صفقاتها. وأضاف «الحرس الثوري ليس جيشاً نظامياً، بل مجموعة مسلحين يمتلكون مصالح تجارية بغطاء قانوني، ديني وتجاري، من خلال الشركات القابضة والشركات الأمامية و(المؤسسات الخيرية)، إضافة إلى شبكة تهريب المخدرات والكحول».

عواقب إدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية (FTO)

يصنف وزير الخارجية المنظمات الإرهابية الأجنبية وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، يجوز لوزير الخارجية الأميركي، بالتشاور مع وزير الخزانة والمدعي العام في بلاده، تصنيف أفراد أو كيانات أجنبية يقرر أنها ارتكبت أو تشكل خطراً كبيراً بارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن الولايات المتحدة الداخلي، القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد. وهناك نوعان من السلطات الرئيسة لتصنيف الجماعات والجماعات الإرهابية. يمكن تصنيف الجماعات على أنها منظمات إرهابية أجنبية بموجب قانون الهجرة والجنسية. بموجب الأمر التنفيذي (E.O) 13224 الذي يشمل تصنيف مجموعة واسعة من الكيانات، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والأفراد الذين يعملون كجزء من منظمة إرهابية، والكيانات الأخرى مثل الممولين والشركات الأمامية، على أنهم إرهابيون في قائمة تعرف اختصاراً (SDGTs).

وأوضحت الخارجية الأميركية في بيان تلقت «الاتحاد» نسخة منه، أنه ومن تاريخ سريان مفعول العقوبات على الحرس الثوري المقررة في غضون أسبوع، وفقاً لما أقره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، فإن عواقب إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية هي:

1- ستتم إضافة الحرس الثوري الإيراني بتاريخ 15 أبريل إلى لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية التي تضم 67 منظمة إرهابية أخرى، بما في ذلك حزب الله وقوة القدس وسرايا الأشتر.

2- حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد أو الكيانات المعينة الموجودة في الولايات المتحدة أو المستوردة إلى الولايات المتحدة أو التي تدخل في حوزة أو سيطرة أشخاص يدخلون الولايات المتحدة.

3- حظر أي تعامل بين أشخاص أميركيين أو داخل الولايات المتحدة في الممتلكات أو المصالح في الممتلكات المحجوبة بموجب الأمر. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تقديم أو تلقي أي مساهمة من الأموال أو السلع أو الخدمات لمصلحة الأفراد أو الكيانات المعينة.

4- حظر أي معاملة يقوم بها أي شخص أميركي أو داخل الولايات المتحدة تتهرب أو تتجنب أو تهدف إلى التهرب من أو تجنب أو محاولة انتهاك أي من المحظورات الواردة في الأمر.

5- إعداد سجل إداري للإرهابيين العالميين المعينين خصيصاً في قائمة معروفة باسم (SDGTs).

6- تجميد أصول الفرد أو الكيان في الولايات المتحدة أو في حوزة أو السيطرة على أشخاص أميركيين.