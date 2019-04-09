المتحدث باسم الخارجية العراقية لـ"الاتحاد": دور فاعل للسعودية للنهوض بالعراق

سرمد الطويل (بغداد)

أكد أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أن السعودية في المقدمة التي ستأخذ دوراً فاعلاً في دعم العراق والنهوض به بعد محنة «داعش»، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية ليست مع التحالفات السياسية بل مع دوائر اقتصادية متعددة.

وأشار الصحاف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن الدوائر الاقتصادية تتيح للعراق أن ينجح في برنامجه الحكومي بهدف إعادة الإعمار والتمكين في المناطق الأكثر تضرراً من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال المتحدث باسم الخارجية، إن العراق الآن يعيد بناء وضعه الداخلي شكل ينعكس توازناً واستقراراً على عموم المنطقة، مؤكداً أن عراقاً مستقراً لا يمكن أن يكون بمعزل عن رؤية اقتصادية شاملة تكون كل الأطراف فاعلة فيها، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي ستأخذ دوراً فاعلاً في دعم العراق والأخذ بيده للنهوض من محنته بعد القضاء على «داعش».

وأضاف أن العراق استعاد أراضيه عبر جهود أبنائه واليوم أمام اختبار يتمثل بتمكين أبناء المحافظات التي حُررت من الإرهاب من خلال توسيع عجلة الإعمار. وأشار الصحاف إلى أن اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية ناقشت العديد من الملفات بدءا من التعاون الأمني والاستخباري ومكافحة الإرهاب وإيديولوجيا التطرف المفضي إلى العنف مروراً بالتعاون على مستوى تبادل الدعم والتدريب وتعزيز القدرات بين الأكاديميات العسكرية والأمنية بين البلدين وليس انتهاءً بمسألة الحدود وضبطها بين البلدين ومكافحة المخدرات والتهريب.

وأضاف، أن اللجنة ناقشت أيضاً فتح معبر حدودي آخر غير معبر «عرعر» الذي سيعاد فتحه قريباً وإمكانية فتح معبر «جميمة» والذي يسهم بتوسيع عجلة الاقتصاد والتبادل الاستثماري بين البلدين باعتبار أن الشريط الحدودي بين البلدين يتجاوز طوله 800 كيلو متر.