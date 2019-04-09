"الجامعة" تطالب بموقف دولي ضد تصريحات نتنياهو

القاهرة، لندن، برلين (الاتحاد، وكالات)

دعت جامعة الدول العربية، أمس المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضم مناطق من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبوعلي، إن تصريحات نتنياهو تتطلب رداً دولياً حازماً مستمداً من القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بعيداً عن سياسة الإدانة والقلق التي شجعت سلطات الاحتلال على التمادي بعدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون والشرعية الدولية. وحذر من خطورة هذه التصريحات التي تمثل جوهر مخططات وسياسات الاحتلال بتواصل الإعلانات عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساسي في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها والتي تهدف إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من المستوطنين وصولاً إلى مضاعفة عددهم ليتجاوز المليون مستوطن في الضفة الغربية من دون القدس المحتلة.

وطالب أبو علي المجتمع الدولي بضرورة الإفصاح الفوري عن موقفه تجاه هذه التصريحات الخطيرة. كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاستيطان المتواصلة في أرض دولة فلسطين، مشيراً إلى أن نتنياهو يستغل الاستيطان كورقة رابحة في كسب ود اليمين المتطرف، في حملته الانتخابية. وقال إن حكومة نتنياهو لم تفوت فرصة استخدام ورقة الجولان في حملتها الانتخابية، ففي حمى الحملة لانتخابات الكنيست، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها بلورت خطةً تهدف إلى إسكان ربع مليون شخص في الجولان السوري المحتلّ، وتتضمن الخطة التي نشرت بعد الاعتراف الأميركيّ بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل بناء 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، وإقامة مدينتين جديدتين مع استمرار وتطوير شبكات المواصلات وربطها بشبكات طرق ومواصلات أخرى في شمال فلسطين لتغيير الطبيعة الجغرافية والسكانية لمرتفعات الجولان، وذلك على مرأى ومسمع من دول العالم في تحدٍّ صارخ للشرعية والإرادة الدولية.

بدوره، جدد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني المكلف مارك فيلد، إدانة المملكة المتحدة لخطط السلطات الإسرائيلية الرامية إلى بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية. وقال في بيان نشرته وزارة الخارجية «تدين المملكة المتحدة بشدة قرار السلطات الإسرائيلية في 5 أبريل، المضي قدماً في خطط ومناقصات لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية». وأضاف: «يأتي هذا القرار في أعقاب إعلان في ديسمبر بشأن بناء ما يفوق ألفي وحدة استيطانية، المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض فعلياً إمكانية حل الدولتين».

وطالب إسرائيل بوقف هذه الإجراءات التي ستأتي بنتائج عكسية، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام ببذل مزيد من الجهود لتهدئة التوترات الحالية، وتهيئة البيئة المناسبة للوصول إلى سلام عادل ودائم.

من ناحيتها، انتقدت الحكومة الألمانية بشدة مجدداً سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا أديبار في برلين إن هناك قلقاً بالغاً بشأن التقارير التي تقول إنه من المقرر بناء ألف وحدة سكنية أخرى والقيام بعمليات إخلاء قسرية في منطقة القدس الشرقية. وأضافت أن المستوطنات مخالفة للقانون الدولي وتعد أحد العوائق الرئيسة أمام حل الدولتين في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وقالت «إذا تأكدت هذه التقارير، ستعتبر الحكومة الاتحادية ذلك تقويضاً آخر لحل النزاع المستمر منذ عقود». وناشدت الحكومة، السلطات الإسرائيلية بالابتعاد عن جميع الخطوات التي تجعل من حل الدولتين أمراً صعباً، وأضافت المتحدثة أن بلادها تلتزم تماماً بالمبادئ الدولية المتفق عليها بشأن التوصل لحل سلمي يتم التفاوض عليه من قبل أطراف النزاع، وقالت: «الخطط المعلنة مؤخراً لضم من جانب واحد لأجزاء من الضفة الغربية ستكون في تعارض واضح مع ذلك».