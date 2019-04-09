الجزائريون في انتظار خروج الرئيس المؤقت من باب "قصر الأمم"

محمد إبراهيم (الجزائر)

تتجه أنظار الجزائريين، اليوم الثلاثاء، صوب «قصر الأمم» للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، حيث سيجتمع البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، لتعيين رئيس مؤقت للبلاد عقب استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يرأس الجلسة عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، الذي ينص الدستور الجزائري على تعيينه رئيساً مؤقتاً، وهو ما يلاقي معارضة من الحراك الشعبي الذي أطاح ببوتفليقة بعد 20 عاماً قضاها في الحكم، وأحزاب المعارضة التي قررت مقاطعة الجلسة.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الأمة 144 عضواً، بينما يبلغ عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني 462 عضواً.

وتبدأ الجلسة بإقرار نظام سيرها الذي أعدته لجنة برلمانية مشتركة من الغرفتين، قبل أن يتم التصديق على تعيين رئيس مجلس الأمة رئيساً للدولة لمدة 90 يوماً تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية، بحسب المادة 102 من الدستور.

وتنص المادة (102) من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وعلمت «الاتحاد» من مصادر برلمانية أن معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني ومنسق حزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان يقود الائتلاف الحاكم في عهد بوتفليقة، اجتمع أمس مع رؤساء كتل أحزاب الموالاة والمستقلين الذين تأكد حضورهم لجلسة اليوم.

وأعلنت أحزاب حركة المجتمع والسلم (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال، إضافة إلى كتلة اتحاد النهضة والعدالة والبناء، مقاطعتها لجلسة اليوم.

ويرى المحلل السياسي الجزائري جلال بولحية أن مقاطعة المعارضة للجلسة لن تؤثر إجرائياً، ولكنها ستؤثر معنوياً. وقال لـ«الاتحاد»، إن «المعارضة تعي جيداً أن اجتماع غرفتي البرلمان شكلي، وخاصة أنه سيكون من دون تصويت على تعيين رئيس مجلس الأمة رئيساً للدولة، وبالتالي فإن غياب أحزاب المعارضة لن يؤثر من الناحية الإجرائية، ولكنه سيعني عدم اعترافهم بشرعية ابن صالح». وأضاف: «لا يشترط الدستور الجزائري نصاباً قانونياً لانعقاد الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان، كما لا يعتبر انعقادها من عدمه إبطالاً لاستقالة الرئيس، وبالتالي هي جلسة إجرائية سيتم خلالها التصديق على تعيين رئيس مجلس الأمة رئيساً مؤقتاً». ويعتقد بولحية أن تعيين ابن صالح على رأس الدولة لإدارة المرحلة الانتقالية، لن يتم دون دعم الجيش وموافقته، والفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان، أعلن أن الحل في المواد 7 و8 و102 من الدستور، وهو ما يفتح الباب أمام أي احتمال حتى جلسة اليوم. وقال: «تعيين ابن صالح يعني استمرار مظاهرات الحراك، بل وتزايدها، وفي نفس الوقت قد يعطي الفرصة لرموز نظام بوتفليقة للانقضاض على مطالب الحراك وإجهاضها، وهو ما لا يجب السماح بحدوثه».

أما سمير بلعربي، القيادي في الحراك الشعبي، فقال لـ«الاتحاد»، إن «تعيين ابن صالح رئيساً مؤقتاً للجزائر هو استفزاز للشعب ستكون له تبعات وخيمة في الأيام القادمة». وأضاف بلعربي: «البديل الذي نطرحه هو أن تقوم المؤسسة الدستورية بتعيين هيئة قيادة جماعية لإدارة شؤون البلاد تقوم بتثبيت حالة شغور منصب رئيس الجمهورية استناداً للمادتين 7 و8 من الدستور اللتين طالب بهما الملايين في الشارع، وتحدث عنها الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان، في بيانه الأخير». وأضاف: «ننتظر أن تكون الفترة الانتقالية من 6 - 12 شهراً نريد العودة للشرعية الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات». وتابع قائلاً: «رأيي أن الجيش لن يعين ابن صالح لأنه لا يرى أي إيجابية في هذه الخطوة بتعيين شخص مرفوض شعبياً».