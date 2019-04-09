بدعم من "التحالف العربي".. الحزام الأمني يسيطر على أبرز معاقل "القاعدة" في أبين

بسام عبدالسلام (عدن)

تمكنت قوات الحزام الأمني والتدخل السريع في محافظة أبين مدعومة بالتحالف العربي من اقتحام أحد الأودية النائية التي يتخذها عناصر تنظيم «القاعدة» معقلاً رئيسياً لهم في ضواحي مديرية «المحفد»، جنوب البلاد. وداهمت القوات «وادي حمارة» الذي يتمتع بتضاريس جغرافية وعرة وتمكنت من بسط سيطرتها على أحد أهم المعسكرات التدريبية التابعة للتنظيم في أبين المعروف بمعسكر «بن لادن». وأفاد مصدر في قوات الحزام الأمني لـ«الاتحاد»، أن قوات مشتركة من الحزام الأمني والتدخل السريع اقتحمت «وادي حمارة» لتعقب خلايا تنظيم «القاعدة» التي تتمركز فيه، مشيراً إلى أن القوات تمكنت من تمشيط أجزاء كبيرة من الوادي عقب فرار العناصر الإرهابية وتشتتها في أنحاء متفرقة من الوادي. وأضاف أن قوات الحملة تمكنت من السيطرة على معسكر تدريبي معروف باسم معسكر «بن لادن» والذي أنشأته العناصر الإرهابية في الوادي خلال الفترة الماضية للتدريب، كما عثرت القوات على مخزن أسلحة نوعية ومتفجرات أثناء تمشيط المعسكر إلى جانب عدد من الهواتف النقالة والأجهزة المستخدمة لتنفيذ الهجمات الإرهابية. وأضاف أن قوات الحزام الأمني والتدخل السريع بقيادة العميد عبداللطيف السيد والعقيد عبدالرحمن الشنيني تواصل حملتها الأمنية لليوم الثاني لتعقب عناصر «القاعدة» وضرب أوكارها في مديرية «المحفد» المحاذية لمحافظة شبوة.

وأكدت قيادة الحملة أن القوات ستواصل تمشيط كافة الأودية والمواقع التي تتحصن فيها العناصر الإرهابية في المحفد ضمن الحملة التي تم إطلاقها قبل أيام بدعم من قوات التحالف العربي ضمن جهود مكافحة الإرهاب في أبين، مضيفةً أن الحملات الأمنية لن تتوقف وسوف تتواصل من أجل القضاء على بؤر الإرهاب واجتثاثها من كافة مناطق المحافظة.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات النخبة الشبوانية أحد القيادات المطلوبة أمنياً عقب حملة أمنية شهدتها إحدى المناطق النائية في مديرية «رضوم» الساحلية شرق محافظة شبوة. وأفاد مصدر أمني أن قوة تابعة للواء أول نخبة شبوانية داهمت منطقة «عرقة» في مديرية «رضوم» بعد أنباء عن تمركز جماعة مسلحة متورطة بتنفيذ أعمال خارجة عن النظام والقانون.