مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم بأفغانستان

أعلن حلف شمال الأطلسي أن ثلاثة جنود أميركيين ومتعاقداً يعمل مع الجيش الأميركي قتلوا بانفجار سيارة مفخخة قرب قاعدة باغرام الجوية، اليوم الاثنين، بعد أن أعلنت طالبان مسؤوليتها عن ذلك.

وقالت بعثة الحلف العسكري في أفغانستان "قتل ثلاثة من الجنود الأميركيين ومتعاقد واحد وأصيب ثلاثة جنود أميركيين آخرين بتفجير في 8 أبريل قرب قاعدة باغرام الجوية".

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