خالد الهيل: سنطهر قطر من المستوطنين الإيرانيين

أبوظبي (الاتحاد)

انتقد المعارض القطري خالد الهيل استمرار النظام القطري في ارتباطه بنظام طهران، مشيراً إلى التصريحات التي أطلقها رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني التي قال فيها إن أمن قطر من أمن إيران، وذلك خلال استقبال رئيس وزراء قطر عبدالله بن ناصر آل ثاني له في الدوحة.

وقال الهيل، في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»: «أمن الدوحة من أمن طهران، ذكرها لاريجاني لعبدالله بن ناصر رئيس وزراء عصابة تنظيم الحمدين، نقول نهاية نفوذ إيران في قطر على يد شرفاء قطر والوعد قريب». وأضاف «سنطهر قطر من المستوطنين الإيرانيين والأتراك ومن جابهم».

وجاءت هذه التغريدات رداً على تصريحات قطرية إيرانية تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين، فقد أكد رئيس وزراء قطر عبدالله بن ناصر آل ثاني، أن مواقف دويلته تتماشى مع مواقف طهران، فيما اعتبر علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني، أن أمن قطر من أمن إيران، وجاء ذلك خلال تواجد المسؤول الإيراني في الدوحة، للمشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة.

وقال لاريجاني، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين آخذة بالتنامي، وإن الموضوع المهم في هذا الصدد، هو تسهيل إصدار التأشيرات وتراخيص الإقامة للتجار الإيرانيين الذين هم بحاجة إلى الإقامة في قطر، من أجل تطوير العلاقات التجارية، مؤكداً ضرورة احتواء هذا الموضوع، وأوضح أنه عبر مذكرات التفاهم المبرمة مع مسؤولي غرفة التجارة الإيرانية، تقرر أن يقوم التجار الإيرانيون بتطوير تجارتهم في المنطقة بمحورية قطر.