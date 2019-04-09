كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فلسطينيون يطلقون النار صوب موقع عسكري إسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق مسلحون فلسطينيون في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين النار صوب موقع عسكري إسرائيلي قرب بلدة يعبد غرب جنين شمال الضفة الغربية وقد لاذ المنفذون بالفرار من مكان الحادث.

ودفع الجيش الإسرائيلي بقوات إلى المكان واستنفر وحداته بحثا عن المنفذين الذين أطلقوا النار دون أن يوقعوا إصابات.

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "أطلق مخربون النار على موقع عسكري قرب قرية يعبد دون وقوع إصابات وقد قامت قوات جيش الدفاع بأعمال تمشيط في المكان".

يذكر أن السلطات الإسرائيلية فرضت طوقا أمنيا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة والحواجز المؤدية لمدينة القدس عشية انطلاق الانتخابات الأسرائيلية اليوم الثلاثاء 9 أبريل.