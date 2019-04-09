كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعين جيمس موراي مديراً لإدارة الخدمات السرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين، تعيين جيمس موراي مديراً لإدارة الخدمات السرية، التي تتولى تأمين كبار الشخصيات الأمريكية بدل راندولف أليس.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان "قدم مدير إدارة الخدمات السرية للولايات المتحدة، راندولف أليس، عملاً كبيراً على مدار العامين الماضيين، والرئيس ممتن للغاية للخدمات التي قدمها للبلاد على مدار أكثر من 40 عاماً".

وأضافت "السيد أليس سيرحل عن منصبه قريباً، واختار الرئيس ترامب جيمس موراي، أحد أعضاء نفس الإدارة، ليخلفه في المنصب بداية من مايو المقبل"، وجاءت رسالتها بعد لحظات من حديث وسائل الإعلام الأمريكية عن طلب ترامب من القائم بأعمال رئيس موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، إقالة أليس من منصبه.

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ولن يحتاج موراي موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي ليحل محل أليس الذي تولى رئاسة الإدارة في أبريل 2019، أي بعد 3 أشهر من وصول ترامب للحكم، وتعد إدارة الخدمات السرية تابعة لوزارة الأمن الداخلي، التي كانت تترأسها حتى مساء أول أمس الأحد، كيرستين نيلسين، قبل أن تعلن استقالتها ويحل مكانها مؤقتاً كيفن مكالينان، المفوض الحالي لهيئة الجمارك وحماية الحدود في البلاد.

وتدور شائعات كثيرة بين وسائل الإعلام حول رغبة ترامب في إحداث تغييرات أكبر داخل جهاز الهجرة، وتحديداً رئيس دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية لي سيسنا، والمحامي العام بوزارة الأمن الداخلي، جون ميتنيك.

ولم يكشف البيت الأبيض سبب رحيل أليس، إلا أن الانتقادات العديدة الموجهة للإدارة بسبب مخالفة قواعد الأمن التي وقعت أخيراً داخل النادي الخاص للرئيس دونالد ترامب بولاية فلوريدا، هي السبب في هذا القرار.