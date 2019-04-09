كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الراشد: الجيش الوطني بقيادة "حفتر" هو القادر على توحيد ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الرحمن الراشد، الإعلامي والكاتب السياسي، إنّ الجيش الليبي الذي يقوده الجنرال حفتر، مؤسسة شرعية ويحظى بدعم كامل من البرلمان الليبي، وهو الآخر، أيضاً، مؤسسة شرعية.

وأضاف في مقال له على "الشرق الأوسط"، “في ظل فوضى السنوات الثماني لا يوجد هناك من يقدر على توحيد ليبيا أكثر من الجيش الوطني، فمعظم المليشيات المسلحة بعضها جماعات متطرفة تتبع تنظيم القاعدة، وهناك حكومات تدعمها مثل قطر وتركيا، التي تساند جماعات مماثلة في الحرب الأهلية في سوريا”

ولفت قائلا "عندما سوَّق القطريون مقولة إن السعودية هي من يدعم حملة الجيش الوطني الليبي لتحرير طرابلس فإنها غير مقنعة ولا تخرج عن إطار المماحكة"، مضيفا " قطر موجودة وداعمة للمليشيات الليبية منذ بداية الحرب وبشكل علني، ومستمرة، وليت أن «تهمة» دعم السعودية للقوات المسلحة الليبية صحيحة، لأنها تستحق الدعم بكل أشكاله لكنها ليست كذلك، فالسعودية مبتعدة عن مسرح الأحداث إلا في حرب اليمن، حيث تقود التحالف العربي هناك".

