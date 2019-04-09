كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقيلة صالح: السراج لا يستطيع التعهد بأي اتفاق لأنه تحت سيطرة الميليشيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج عاجز عن التعهد بأي اتفاق لأنه تحت سيطرة المجموعات المسلحة.

وتساءل صالح حسب تقرير موقع "المتوسط" الإخباري: "لماذا لا تقوم المجموعات المسلحة في طرابلس بتسليم سلاحها والانتقال إلى الحوار".

وتابع رئيس المجلس أن المجتمع الدولي ومنذ 4 سنوات غير قادر على التعامل مع المجموعات المسلحة في طرابلس.

وأوضح أن حكومة الاتفاق خاضعة للمجموعات المسلحة، وأن الجيش الوطني الليبي منظومة عسكرية محترفة مكلفة من السلطة التشريعية، بتطبيق الدستور، وملاحقة المجموعات المسلحة وطردها من العاصمة.