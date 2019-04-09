كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حفتر يأمر جميع الألوية والكتائب بالتحرك تجاه طرابلس الليلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خليفة العبيدي، مدير مكتب الإعلام في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية صدور أوامر لجميع قوات الجيش الليبي بالتحرك نحو طرابلس اليوم.

وقال العبيدي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن القيادة أصدرت أوامرها بتحرك جميع الألوية والكتائب والأسلحة تجاه طرابلس الليلة.

وأكد متحدّث الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر، أحمد المسماري، اليوم أن قوات سلاح الجو قامت بقصف مطار معيتيقة لكنه نفى استهداف أي أهداف مدنية، فيما أدانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج القصف، كما أدانه المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، واعتبره خرقا صارخا للقوانين الدولية.

وقال المسماري في مؤتمر صحافي اليوم، "مطار معيتيقة هو قاعدة جوية عسكرية وهي تحت إمرة المليشيات، وهناك عمليات كبيرة لتهريب الأموال من مطار معيتيقة باتجاه تركيا".

وأضاف، "لم نستهدف الطيران المدني في مطار معيتيقة، ولو أردنا وقف الحركة في مطار طرابلس لأعلنا عن ذلك".

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كما أكد المسماري أن مطار طرابلس القديم أصبح تحت سيطرة قوات الجيش، مشيرا إلى أن قوات الجيش تحاول تدمير "قوات العدو" خارج مدينة طرابلس.

وقال خلال المؤتمر إن "مطار طرابلس بخير وتحت سيطرة القوات المسلحة"، مضيفا "نحاول الآن تدمير تعزيزات العدو خارج طرابلس".

ودعا مجلس الأمن إلى إرسال لجنة محايدة، وقال "المنظومة الدولية تؤكد على محاربة الإرهاب وبالتالي نحن نحارب الإرهاب وفق القرارات الدولية ونلتزم بقرارات مجلس الأمن".

وأضاف المسماري "نطال بمجلس الأمن بإرسال أي لجنة محايدة تريد التعرف على الإرهابيين الذين نحاربهم".

وأدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، غربي البلاد، القصف الذي طال مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، وذكر البيان "بأقسى العبارات القصف الجوي الذي استهدف مطار معيتيقة المدني الدولي من طائرة تتبع لقوات خليفة حفتر" على حد وصف البيان، مشيرا إلى أن القصف تم "دون مراعاة لمدنية المطار وأرواح المواطنين والمرافق الحيوية فيه".