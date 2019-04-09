السوادن : الجيش يمنع محاولة لتفريق محتجين .. والاعتصام مستمر

البشير يعطي تعليمات بـ(التعامل الإيجابي) مع المبادرات ودعوات لـ(مستديرة)

الخرطوم ـ وكالات: أظهرت تسجيلات فيديو صورها شهود عيان أن جنودا سودانيين تدخلوا لحماية متظاهرين أمس الاثنين، بعدما حاولت قوات الأمن فض اعتصام يشارك فيه آلاف المحتجين المناهضين للحكومة أمام مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم.وأضافوا أن عناصر من شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن انطلقوا بشاحنات صغيرة تجاه المتظاهرين وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة آلاف رجل وامرأة. وتابعوا أن الجنود المكلفين بحراسة مجمع الوزارة خرجوا لحماية المتظاهرين وأطلقوا رصاصات تحذيرية في الهواء وتراجعت قوات الأمن دون أن ترد بإطلاق النار. ويشهد السودان احتجاجات صغيرة في أغلبها لكنها مستمرة ومنتظمة منذ ديسمبر عندما حاولت الحكومة زيادة أسعار الخبز. من جهة اخرى أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المعارضة أمس الاثنين مقتل جندي ومتظاهر بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالخرطوم . وقالت اللجنة ، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم، إن أحد منتسبي قوات الشعب المسلحة، توفي متأثراً بجراحه أثناء محاولة الدفاع عن المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن. وأشارت إلى مقتل مواطن / 55 عاما / من ساكني حي يثرب بجنوب الخرطوم متأثراً بجراحه نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب من قبل المليشيات الأمنية بضاحية يثرب.وتدفق الآلاف من السودانيين أمس إلي مقر الاعتصام المفتوح ,أمام مبنى القيادة العامة للجيش السوداني في قلب العاصمة الخرطوم, لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس عمر حسن البشير . على صعيد اخر صرح مسؤول سوداني بأن الرئيس عمر البشير أعطى توجيها “لجمع وتصنيف كل المبادرات المطروحة والتعامل معها إيجابا لصناعة التحول في المستقبل”. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أمس الاثنين عن رئيس لجنة متابعة الأزمة بحر إدريس أبوقردة القول، عقب اجتماع طارئ للجنة الليلة الماضية مع الرئيس المفوض للمؤتمر الوطني أحمد هارون، إن المرحلة الحالية تتطلب “ضرورة إجراء ترتيبات انتقالية بالبلاد تتطلب مواصلة الحوار بمشاركة كل القوى السياسية سواء كانت قوى الحوار الوطني أو الممانعين أو الشباب في الحراك أو المسلحين في الخارج”.وتحدث عن صدور توجيه من “اللجنة التنسيقية العليا” بقيادة الرئيس، لجمع وتصنيف كل المبادرات المطروحة والتعامل معها إيجابا لصناعة التحول في المستقبل.ودعا كل أهل السودان إلى “الجلوس مع بعض للحوار والتوافق … حتى لا نقود البلاد إلى المجهول”.يأتي هذا بالتزامن مع اشتباكات وقعت امس بين الجيش السوداني وقوات من من الأمن كانت تحاول فض اعتصام للمتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش.ونجح متظاهرون أمس الأول السبت في الوصول إلى مبان تابعة للقوات المسلحة وإعلان اعتصام مفتوح أمامها، استجابة لدعوة “تجمع المهنيين” للخروج في تظاهرة مليونية للمطالبة بإسقاط النظام.من جهته دعا رئيس الجبهة الوطنية للتغيير (تحالف حزبي معارض) غازي صلاح الدين، الأحد، القوى السياسية المعارضة والمؤيدة للحكومة في الخرطوم إلى التوافق بشكل عاجل على اجتماع مائدة مستديرة تشارك فيها جميع القوى السياسية بما فيها قوى الحراك السياسي, للخروج بمبادرة متكاملة تجنب البلاد خطر الوقوع في الحرب الأهلية. واقترح صلاح الدين، الذي كان وزيرا الإعلام والاتصالات ومستشارا للرئيس السوداني عمر البشير، في تعميم صحفي صدر أمس أن تقوم تلك القوى المختلفة بالاتفاق على الأهداف والأجندة وطرق العمل الخاصة باجتماع المائدة المستديرة, بما يحوّل المقترح الابتدائي إلى مبادرة متكاملة ترفع ظل الحرب الأهلية المخيمة على البلاد. وحذر صلاح الدين من اللجوء إلي العنف لحل مشكلات السودان, وارتكاب أخطاء تاريخية يصعب إزالتها من ذاكرة الأمة.