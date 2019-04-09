زعيم حزب الشعوب التركى يفضح أردوغان: يمارس إرهاب الدولة ضد الأتراك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح سزائى تاماللى زعيم حزب الشعوب الديمقراطى التركى ممارسات رجب طيب أردوغان رئيس تركيا ضد المواطنين، مؤكدا أن أردوغان يمارس إرهاب الدولة ضد مواطنيها، وسخر كل إمكانياته لمنع حزب الشعوب الديمقراطى من تحقيق الفوز فى الانتخابات المحلية إلا أنه فشل.

وأكد "تاماللى" وفقا لما نشرته صحيفة "زمان" التركية اليوم، أن أردوغان مستمر فى سياساته العدائية والمخالفة لأبسط معايير الديمقراطية فى تركيا، لافتا إلى أن أردوغان يحاول منع معارضيه من العمل ويستمر فى إرهاب المواطنين ولم كتف بذلك يسخر كل إمكانياته لشن حملة كبيرة ضد حزب الشعوب بسبب خسارة حزبه فى الانتخابات بمدينتى إسنطبول وأنقرة ومدن أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن أردوغان تلقى صفعة قوية بسبب خسارة حزبه العدالة والتنمية فى أكبر مدينتين تركيتين هما إسطنبول وأنقرة وهو ما يعكس رغبة الأتراك على معاقبة أردوغان وحزبه بسبب سياساته الداخلية والخارجية.