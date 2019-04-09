القاهرة - مصراوي:
نشرت صحيفة التايمز البريطانية، للمرة الأولى، تقارير حول تفاصيل ما وصفته بـ"نبش كنز القذافي المفقود".
وقالت الصحيفة إنها توصلت إلى معلومات جديدة حصرية، حول "مخبأ الملايين" الخاصة بالعقيد الليبي الراحل، معمر القذافي.
وأشارت الصحيفة في تقريرها الاستقصائي إلى أنها توصلت، من خلال عمليات البحث والتنقيب إلى أن القذافي كان يستخدم "قبوا" تابعا لرئيس جنوب أفريقيا السابق، جاكوب زوما، من أجل إخفاء الملايين.
وأوضحت الصحيفة أن القذافي أخفى ما يقدر بنحو 30 مليون دولار أمريكي سرا في "مخبأ سري" في أحد المنازل التابعة...
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على كنز القذافي المفقود.. ملايين الدولارات خبأها قبل وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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