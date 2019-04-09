خارجية قطر: تصريحات نتانياهو بشأن ضم مستوطنات بالضفة لإسرائيل اعتداء

استنكرت ​وزارة الخارجية القطرية​ "إعلان رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي، ​بنيامين نتانياهو​، عزمه ضم مستوطنات في ​الضفة الغربية​ إلى إسرائيل حال فوزه في الانتخابات القادمة"، معربةً عن "رفض قطر التام لتصريحات رئيس وزراء نتانياهو حول ضم مناطق من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها".

وفي بيان لها، اعتبرت الخارجية القطرية أن "تصريحات نتانياهو تمثل تعديا على حقوق ​الشعب الفلسطيني​ التاريخية وتحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية" وحثت ​المجتمع الدولي​ على "تحمل مسؤولياته وإلزام حكومة الاحتلال بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت "موقفها الثابت من ​القضية الفلسطينية​ وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها ​القدس​ الشريف".