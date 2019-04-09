البيت الأبيض: رئيس جهاز الخدمة السرية الأميركية سيترك منصبه قريبا

أعلنت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​ سارة ساندرز "أن ​راندولف أليس​، رئيس جهاز الخدمة السرية الأميركية سيترك منصبه قريبا". من جهتها، أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، بأن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ قد أقال راندولف أليس".

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