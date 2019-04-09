رويترز: محكمة إسرائيلية تحكم بالسجن على فرنسي متهم بتهريب أسلحة للفلسطينيين

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بأن "​محكمة​ إسرائيلية في ​بئر السبع​ أصدرت حكما بالسجن 7 سنوات على مواطن فرنسي متهم بتهريب أسلحة للفلسطينيين"، موضحةً أنه "صدر القرار بحق الموظف السابق في القنصلية الفرنسية ب​القدس​ ​رومين​ فرانك، الذي تم اعتقاله العام الماضي واتهمته ​النيابة العامة​ الإسرائيلية بتلقي 7600 ​دولار​ مقابل مساعدة مهربي ​السلاح​ بين ​قطاع غزة​ و​الضفة الغربية​ واعترف الفرنسي بأنه استخدم ​سيارة​ دبلوماسية لمساعدة مهربي السلاح".

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