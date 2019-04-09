مسؤولون اميركيون: نتطلع لزيارة السيسي الهامة لواشنطن وعلاقاتنا مع مصر استراتيجية

نقلت قناة "​سكاي نيوز​" عن مسؤولين في ​الإدارة الأميركية​ "اننا نتطلع لزيارة الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ الهامة إلى ​واشنطن​ وعلاقاتنا مع ​القاهرة​ استراتيجية"، مشيراً إلى أن "السيسي والرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ يتشاركان القلق من أنشطة تنظيم الإخوان".

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