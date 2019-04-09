حرس الحدود السعودي ينقذ 31 بحارا احترقت سفينتهم في البحر الأحمر

أعلنت قوات حرس الحدود السعودي، في بيان، أنه "بجهود مشتركة تمكنت سفينة "جلالة الملك ​الرياض​" التابعة للقوات البحرية الملكية ​السعودية​ وسفينة العاشق وزورق اعتراضي تابعة لحرس الحدود السعودي واطقم طبية من إخلاء طاقم سفينة شحن عددهم 31 بحار دون أي إصابات، حيث كانت تحمل ​السفينة​ علم بنما واحترقت بالكامل في ​المياه​ الدولية في ​البحر الأحمر​".

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