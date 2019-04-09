لافرينتييف: القرار الأميركي حول الجولان لا يغير حقيقة تبعيته إلى سوريا

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ المعني بشؤون سوريا ​ألكسندر لافرينتييف​ أنه من الصعب التوصل إلى أي اتفاقات حول سوريا مع ​الولايات المتحدة​ بعد اعترافها ب​الجولان​ السوري أرضًا إسرائيلية، متسائلًا: "كيف سيفسرون الآن مفهوم وحدة ​الأراضي السورية​؟"

وشدد لافرينتييف على أن القرار الأميركي حول الجولان لا يغير حقيقة تبعيته إلى سوريا، موضحًا أن "الاعتراف أحادي الجانب من قبل أي دولة لا يغير أي شيء هنا، لأن القانون الدولي هو العامل الساري هنا".