أطلقت شركة "ماهان" الإيرانية للطيران، الخاضعة لعقوبات أميركية وأوروبية، رحلات جوية من طهران إلى فنزويلا ستقل على متنها وفدًا من وزارة الخارجية الإيرانية.
وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على الشركة الإيرانية عام 2011 متهمة إياها بتقديم دعم إلى "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني" من خلال نقل قواته إلى سوريا. كما أدرجت ألمانيا وفرنسا الشركة على القائمة السوداء.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة طيران إيرانية مستهدفة بعقوبات غربية تطلق رحلات مباشرة إلى فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.