شركة طيران إيرانية مستهدفة بعقوبات غربية تطلق رحلات مباشرة إلى فنزويلا

أطلقت شركة "ماهان" الإيرانية للطيران، الخاضعة ل​عقوبات​ أميركية وأوروبية، رحلات جوية من ​طهران​ إلى ​فنزويلا​ ستقل على متنها وفدًا من ​وزارة الخارجية الإيرانية​.

وفرضت ​الخزانة الأميركية​ عقوبات على الشركة الإيرانية عام 2011 متهمة إياها بتقديم دعم إلى "​فيلق القدس​" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني" من خلال نقل قواته إلى ​سوريا​. كما أدرجت ​ألمانيا​ و​فرنسا​ الشركة على القائمة السوداء.