مسؤول لسبوتنيك: حفتر يأمر جميع الألوية والكتائب بالتحرك تجاه طرابلس الليلة

أكد مدير مكتب الإعلام في ​القيادة​ العامة للقوات المسلحة الليبية خليفة العبيدي أنه "صدرت أوامر من قائد ​الجيش الليبي​ ​خليفة حفتر​ لجميع ​قوات الجيش الليبي​ بتحرك جميع الألوية و​الكتائب​ والأسلحة نحو ​طرابلس​ الليلة"

وأكد متحدّث الجيش الليبي بقيادة حفتر، ​أحمد المسماري​، أن قوات سلاح الجو قامت بقصف مطار معيتيقة لكنه نفى استهداف أي أهداف مدنية، فيما دانت ​حكومة​ الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج القصف، كما أدانه المبعوث الأممي الخاص إلى ​ليبيا​ ​غسان سلامة​، واعتبره خرقا صارخا للقوانين الدولية.