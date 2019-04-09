أكد مدير مكتب الإعلام في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية خليفة العبيدي أنه "صدرت أوامر من قائد الجيش الليبي خليفة حفتر لجميع قوات الجيش الليبي بتحرك جميع الألوية والكتائب والأسلحة نحو طرابلس الليلة"
وأكد متحدّث الجيش الليبي بقيادة حفتر، أحمد المسماري، أن قوات سلاح الجو قامت بقصف مطار معيتيقة لكنه نفى استهداف أي أهداف مدنية، فيما دانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج القصف، كما أدانه المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، واعتبره خرقا صارخا للقوانين الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول لسبوتنيك: حفتر يأمر جميع الألوية والكتائب بالتحرك تجاه طرابلس الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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