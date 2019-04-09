أفيوني: اقرار خطة الكهرباء انجاز اساسي والعبرة في التنفيذ

اشار وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني الى ان "الحكومة اقرت خطة الكهرباء في جوٍ بناء و إيجابي وهذا الإنجاز الأساسي في رحلة الألف ميل الإصلاحية دليل على تصميم الحكومة وجديتها".
واعتبر افيوني في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الكهرباء مشكلة مالية بامتياز والخطة تلتزم تخفيض العجز بهدف تصفيره وهذه إشارة مهمة للأسواق". اضاف "الآن العبرة في التنفيذ بسرعة وفعالية وهذه مسؤوليتنا".
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