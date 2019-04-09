فياض التقى اللقيس: وعدنا بمعالجة ملف النقل البري خلال زيارته الى سوريا غدا

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض​ عقب لقائه وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ انه "تم التركيز على الوضع الزراعي في منطقة ​الوزاني​ و​الجنوب​، وكان عرض لواقع الزراعة في ​البقاع​"، مشيراً الى "اننا أتينا اليوم لان هناك حالة طوارىء زراعية يجب ان تعلن اليوم، في ما يتعلق بالمرض الذي يجتاح الزيتون في الجنوب بصورة اساسية كما في البقاع، مرض عين الطاووس وفي اسابيع قليلة اهلك 70% في بعض المناطق من أشجار الزيتون. هذا الامر يستدعي حركة عاجلة ومعالي الوزير اعلن ان الوزارة بصدد شراء بعض الآلات التي تستخدم بالطائرات بحيث تتم المكافحة على مناطق واسعة ولكن لأسباب لها علاقة بالبيروقراطية الادارية، الوضع يحتاج الان الى حركة عاجلة على الارض بانتظار الخطوة الاستراتيجية عبر الطائرات".

ولفت فياض الى "اننا شرحنا المشكلة مع اللقيس وعد بالمعالجة، وانا الان اعيد مناشدة ​مجلس الوزراء​ ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ ​موسم الزيتون​ في الجنوب وفي مناطق أخرى. لقد استفاض ​المزارعون​ في شرح حاجاتهم لبعض الادوية الزراعية بصورة عاجلة لمعالجة بعض الامراض التي تحتاج الى تحرك عاجل"، مشيراً الى "أننا تحدثنا ايضا في موضوع زراعة ​القمح​ والحل لتنظيم هذا القطاع، لكن لا يجوز استثناء أي منطقة غير ممسوحة من زراعة القمح".

وأكد فياض أنه "كذلك تطرق الحديث باستفاضة الى الحاجة للتصدير عبر سوريا ومعبر نصيب، وطرح المزارعون موضوع ارتفاع الرسوم التي تفرض عبر سوريا وارتفاع كلفة الحاوية من حوالي 400 الى 1400 دولار. وفي ما يتعلق بالموز، فقد ارتفعت الرسوم اضعافا مضاعفة، وكل حاوية حوالي 4000 دولار رسوما".

وأوضح أن "اللقيس وعد بمعالجة ملف النقل البري خلال زيارته الى سوريا (غدا)، على أن يتم البحث في كل الموضوعات. هناك حاجة ماسة لفتح هذا المعبر (معبر نصيب) وتنظيم التدفق الحر وغير المكلف عبره كما كان الحال في السابق".