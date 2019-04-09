اعتبرتْ أوساط سياسية لصحيفة "الراي" الكويتية أن "عراضة مؤيدي ​النظام السوري​ في ​الأشرفية​ حملتْ رسائل استقواء برسْم الداخل اللبناني والقوى المناهِضة للنظام".

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كانت هذه تفاصيل خبر اوساط سياسية للراي: عراضة مؤيدي النظام السوري بالأشرفية رسالة استقواء برسم الداخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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