فادي جريصاتي: مبروك جبران وسيزار وندى ولكل لبنان

أكد وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "مبروك جبران، مبروك سيزار، مبروك ندى ومبروك لكل ​لبنان​، والآن إلى العمل جميعنا سوية، وزيرتنا طاقتها على مساحة الوطن".

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