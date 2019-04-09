عقيص: نشهد اليوم فرصة نادرة للإصلاح القضائي على انقاض البناء الحالي المتداعي لقطاع العدالة

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جورج عقيص​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "نشهد اليوم فرصة نادرة للإصلاح القضائي على انقاض ​البناء​ الحالي المتداعي لقطاع العدالة".

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