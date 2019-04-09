عماد واكيم: منذ عشر سنوات وانت تعرقل لانك ضد انشاء المعامل ومغروم بالبواخر

رد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وزير الخارجية ​جبران باسيل​ دون ان يسميه قائلا "معاليك بيكفي، سئل الحكيم اليوم فأجاب انه انتصار للحكومة، وهو ايضا بداية نحو محاولة انقاذ الاقتصاد. ‏اما في المضمون، انا اقول لك انك منذ عشر سنوات وانت تعرقل لانك ضد انشاء المعامل ومغروم بالبواخر، وقد كلفنا غرامك هذا حوالي 30 مليار ​دولار​". اضاف "انت مسؤول عن هدرها".

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