اشار الوزير السابق ​يعقوب الصراف​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "​خطة الكهرباء​ أُقرت اليوم، لنتابع التنفيذ و نحول العجز ربحا و العتمة نورا، بعيدا عن النوايا المعرقلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الصراف بعد اقرار خطة الكهرباء: لنجعل العجز ربحا و العتمة نورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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