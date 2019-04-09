الجيش: توقيف عدة أشخاص لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها بجبل لبنان

أفادت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​ بانه "بتاريخه، أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ في محلة ريفون – ​كسروان​ المدعو إ.ب، الذي يعدّ أحد أهم وأبرز الشركاء الأساسيين للمطلوب علي منذر زعيتر الملقب بأبو سلة في عمليات ترويج ​المخدرات​ في منطقة ​جبل لبنان​، وضبطت بحوزته أسلحة وذخائر مختلفة، كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة في محلتي ​سن الفيل​ و​الريحانية​ – ​بعبدا​، السوريين أ.ع، س.ع وم.ع، لإقدام الأول على تعاطي المخدرات وترويجها ولدخوله الأراضي اللبنانية خلسة، وضبطت بحوزته كمية متنوعة من المواد المذكورة، ولإقدام الثاني على المشاركة مع آخرين في عدّة عمليات سرقة والتخطيط للقيام بعمليات أخرى، وترويج عملة مزوّرة، بالإضافة إلى قيامه بأعمال نصب واحتيال، ولحيازة الثالث على مستندات سورية مزوّرة وبوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".

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