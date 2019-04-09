الهيئة العليا للحوار الوطني في السودان: يجب الحفاظ على استقرار البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعربت الهيئة العليا للحوار الوطني في السودان، عن تقديرها لموقف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في تعاملها مع الاحتجاجات التي تشهدها السودان بصورة حضارية.

وقالت الهيئة في بيان، بعد اجتماعها برئاسة الرئيس عمر البشير، إنها تتمسك بالحوار كوسيلة لمعالجة كافة قضايا البلاد.

وأكدت الهيئة، على ضرورة المحافظة على استقرار البلاد وتجنيبها الانزلاق نحو الفتن.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى ضرورة توافق المجتمع بكل فئاته وقواه السياسية على حل يرضي الجميع.

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وواصل السودانيون اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي أمام وزارة الدفاع بالعاصمة الخرطوم، وذلك للمطالبة برحيل النظام بقيادة الرئيس البشير الذي يحكم البلاد منذ 30 عامًا.

وصل الآلاف من المحتجين إلى مقر القيادة العامة للجيش ونصبوا الخيام من أجل الاعتصام، وردت القوات المسلحة محاولة للسلطات الأمنية لفض الاعتصام بالقوة أمس الأحد.

ومن محيط مقر القيادة العامة، عقدت المعارضة السودانية المكونة من قوى "إعلان الحرية والتغيير" مؤتمرًا صحفياً ظهر اليوم الإثنين، وتلا رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، بيانا دعا فيه القوات المسلحة لدعم "المظاهرات الشعبية المطالبة بالتغيير والانتقال إلى حكم مدني ديموقراطي وسحب يدها عن النظام الحالي".

جاء رد عوض محمد أحمد بن عوف، نائب الرئيس السوداني وزير الدفاع، الذي قال إن "السودان بأبنائه ومقدراته أمانة في عنق القوات المسلحة، وأن التاريخ لن يغفر لقادتها إذا فرطوا في أمنه".