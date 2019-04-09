الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مصنع "كيما أسوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
تمكنت قوات الحماية المدنية، مساء اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق شب في أحد خطوط الإنتاج داخل مصنع كيما بأسوان، دون حدوث إصابات.
وتلقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق داخل مصنع كيما أسوان، وعلى الفور تحركت 4 سيارات إطفاء من الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران لباقي المصنع.
وأشارت نتائج المعاينة المبدئية إلى أن الحريق شب نتيجة ماس كهربائي، ولا توجد أي خسائر أو إصابات بشرية، وجارى حصر التلفيات والخسائر في المصنع.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، تمهيدًا لتولي النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث والوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه.
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