بعد قبول "تظلمات الدعم".. التموين تُعلن موعد إعادة معيار استهلاك الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه من المُقرر إعادة اعتماد معيار معدل استهلاك الكهرباء ضمن معايير حذف غير المتسحقين من منظومة الدعم السلعي ودعم الخبر مرةً أخرى خلال شهر، وذلك بعد أن تم قبول جميع التظلمات الخاصة به في الثاني من أبريل الجاري لحين الانتهاء من تدقيق قاعدة بيانات الكهرباء.

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه لمصراوي- أن إرجاء حذف من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 ألف كيلووات شهرياً جاء لعمل وزارة الكهرباء على تجهيز قوائم المستهلكين لأكثر من 650 كيلووات شهرياً وإرسالها إلى وزارة التموين، لكي يتم تحديد غير المتسحقين وفقًا لقاعدة بيانات سليمة.

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وتابع المصدر، أنه سيتم إعادة تطبيق معيار استهلاك الكهرباء فور استلام القوائم المدققة من وزارة الكهرباء، على أن يتم إخطار المواطنين ممن انطبق عليهم معيار الاستبعاد، فيما سيتم إتاحة إمكانية التظلم لهم عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين "دعم مصر".

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن -في الثاني من أبريل الجاري- 7 معايير ضمن المرحلة الثالثة من حذف غير المتسحقين، وهي:"استبعاد كل من تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ30 ألف جنيه أو أكثر، ومن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، ومالكي الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر، ومن يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، إضافة إلى مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى".

وأكد وزير التموين، أن أصحاب البطاقات التموينية التي انطبقت عليهم محددات المرحلة الثانية أو الثالثة من الحذف يتم إعلامهم بذلك عن طريق الرسائل التي تظهر في بون صرف السلع أو الخبز، مشددًا على أنه لا يتم حذف أي مستفيد حتى يتقدم بتظلم يتم فحصه ومراجعته، وإذا ثبتت أحقيته فلن تظهر له الرسالة مرة أخرى، واذا لم يُقبل تظلمه يتم استبعاده من منظومة التموين مع استمرار صرف الخبز لهم.