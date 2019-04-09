​السيسي يلتقي بومبيو في مقر إقامته بواشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمقر إقامته في واشنطن بعد ساعات قليلة من وصوله في زيارة للولايات المتحدة. ووصل السيسي، مساء الإثنين، قاعدة أندرو العسكرية في العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء نظيره دونالد ترامب. ووصل السيسي إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، في إطار جولة خارجية تشمل: غينيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوت ديفوار، والسنغال. وقال راضي في وقت سابق، إن زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الأمريكية واشنطن تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة المتبادلة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة في كافة المجالات، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلاً عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.

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