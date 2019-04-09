محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
انهارت أجزاء من عقار قديم مكون 3 طوابق في حي الجمرك بالإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، وذلك دون حدوث إصابات بشرية أو خسائر بالعقارات المجاورة.
وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 30 شارع أغا كرم متفرع من شارع جودة بحي الجمرك، دون حدوث إصابات.
وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، بناء قديم، خالي من السكان، وتبين انهيار أجزاء من الطابق الثاني وتصدع الجدران، ما يشكل خطورة داهمة على المارة.
من جانبها، قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يتم تنفيذه من قبل ملاك العقار.
وأضافت رئيس حي الجمرك، أنه جرى وضع حواجز حديدية حول العقار وتسليمه لمقاول الحي لهدم الأجزاء الخطرة، حرصا علي سلامة المارة والعقارات المجاورة.
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار أجزاء من عقار في الإسكندرية.. والحي: صادر له قرار "هدم حتى سطح الأرض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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