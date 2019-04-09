فتح ميناء شرم الشيخ البحري أمام حركة الملاحة بعد استقرار الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

عادت الحركة الملاحية إلى طبيعتها في ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ أمام الحركة الملاحية واستقبال اليخوت السياحية وسفن الركاب في العاشرة والنصف مساء اليوم الاثنين، بعد تحسن الأحوال الجوية.

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وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي للهيئة، إن الرصيف البحري شهد دخول عدد من اليخوت كانت متوقفة في الغاطس الداخلي للميناء.

الجدير بالذكر أن مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال "الجو – مائية" وشدة الرياح.

وأكد مركز العمليات أن شدة الرياح تراوحت بين 17 إلى 21 عقدة "شمالية – غربية"، بينما سجل ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، والضغط 1007 هيكتوبسكال.