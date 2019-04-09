3 سنوات حبسا نافذا لسيدة عذبت طفل شقيقها بسطات

قضت محكمة الابتدائية بسطات، مساء اليوم الاثنين، ب3 سنوات حبسا نافذا، في حق سيدة متورطة في تعذيب طفل في ربيعه السادس.

وكانت النيابة العامة وجهت للسيدة تهمة الإعتداء الجسدي وسوء المعاملة لطفل قاصر، وهي عمة الطفل والمتكفلة به.

وجاء قرار الاعتقال بعد تقرير الخبرة الطبية الذي أعده أربعة أطباء مختصين، يوضح جليا أن الكدمات والندوب البادية على جسد الطفل، وفي مناطق مختلفة منه، ناجمة عن عنف جسدي مورس على الطفل.

وكانت مديرية العامة للأمن الوطني، أوضحت في بلاغ لها، أن ممثلا عن جمعية مدنية تعنى بحقوق الطفولة وتخليق الحياة العامة، كان قد تقدم ببلاغ لدى مداومة الشرطة بسطات، حول سيدة يشتبه في تعريضها لقاصر تكفله للعنف والإيذاء العمدي، وهو ما استدعى الانتقال فورا إلى مكان إقامة المعنية بالأمر للقيام بالمعاينات والتحريات اللازمة.