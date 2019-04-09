الكوكب يقتنص العلامة الكاملة أمام الجيش الملكي

تجاوز فريق الكوكب المراكشي، مساء اليوم الإثنين، مضيفه الجيش الملكي بحصة هدفين نظيفين، برسم الاسبوع24 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، والتي أقيمت على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ثنائية الضيوف سجلها كل من توفيق الصفصافي ضد مرماه في الدقيقة الخامسة من عمر المواجهة، قبل أن يضيف ياسين الذهبي ثاني الاهداف لصالح فارس النخيل في الدقيقة 49.

فوز اليوم منح الكوكب المرتكشي النقاط الثلاث، ليرفع رصيده ل22 هدفا في الرتبة ما قبل الأخيرة، بسبورة الترتيب المحلية.