أفغانستان: مقتل 3 جنود أميركيين ومتعاقد في هجوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتِل 3 جنود أميركيين، ومتعاقد في هجوم وقع يوم الإثنين، قرب قاعدة "باغرام الجوية"، قرب العاصمة الأفغانية كابُل، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وقال المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان، ديفيد باتلر إنّ 3 جنود أميركيين ومتعاقد "قُتلوا إثر انفجار عبوة ناسفة اليوم"، وأضاف أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 3 آخرين، دون تحديد هويتهم، حسبما نقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأميركية.
يشار إلى أنه خلال العام 2019، لقي 4 جنود أميركيين مصارعهم في أفغانستان، بخلاف ضحايا اليوم.
وتنشر الولايات المتحدة 14 ألف جندي في أفغانستان، بهدف تدريب القوات الأفغانية، وتقديم الاستشارات لها في حربها ضد حركة طالبان.
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