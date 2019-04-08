السعوديّات ينتفضن ضدّ نظام الولاية: "ما بنوقف لين تسقط"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تصدّر هاشتاغ "#سعوديات_نطلب_اسقاط_الولايه1000" قائمة الأكثر تداولا في السعودية، يوم الإثنين، في ما يُمكن اعتباره انعكاسًا للسعي الدؤوب الذي تبذله العديد من السعوديات، بُغيةَ التحرّر من نظام الولاية، المُشرَّع وفق القانون السعودي، والذي يُخوّل الذكور في العائلات، بالتحكُّم في مصير وحرية الإناث، كحرية التنقُّل والسفر وغيرها.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تفاعُلًا كبيرا مع الهاشتاغ الذي عبّرت السعوديات من خلاله عن رفضهنّ القاطع لنظام الولاية الذي يُعزز الذكورية في مجتمع يدّعي ولي عهده (محمد بن سلمان) أنه يسير بخطى سريعة نحو الحداثة والتجديد، والابتعاد عن التّشدُّد، إلا أن واقع الحال مغاير لهذه الادعاءات تمامًا، ولا سيّما أن مئات المعارضين السعوديين، من رجال دين وفنّانين وناشطين وغيرهم، موجودون وراء قضبان السّجون، في اتّهاماتٍ إما جائرة، وإما لم تُوجّه لهم أصلا!

بعض الناشطات السعوديات المسجونات (نشطاء - تويتر)

وقالت إحدى المُغرّدات عبر "تويتر" إن الهاشتاغ أتاح لها ولغيرها إيجاد "ألف يد ممدودة"، مُشيرة إلى التغيير في الوعي "اللي أحدثه (الهاشتاغ) في المجتمع من خلال المطالبات المستمرة ومن خلال مشاركتنا لقصصنا وهي أولى خطوات التغيير".

واعتبرت مغردة أخرى أن الهاشتاغ كان "اعظم شي صار بتويتر وكان سبب بوعي كثير من البنات بحقوقهم".

وذكرت متفاعلة مع الهاشتاغ والموضوع، أن "وجود ولايه على إنسان بالغ عاقل اهانه واحتقار ومافي اي منطق في الموضوع".

وأرفقت مغردة مقطعا مصوّرا يُظهر فتاة تُغني، وقالت المغردة إن الفتاة التي في المقطع هي بعد خلعها للحجاب، موضحة أن النساء السعوديان نجحن "غم عن انف اهاليهم والمجتمع".

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وقالت أخرى إن الهاشتاغ نبّهها لمدى "سذاجتها وقناعتها بالعبودية التي فُرِضت عليها بعد غسل دماغها"، مشيرة إلى أن الهاشتاغ "كان نقطة تحوّل في حياتها".

وذكرت متفاعلة أن "العالم أجمع تداول قضية اسقاط الولاية وهذا بفضل العزيمة والاصرار والصمود في كل امرأة مازالت تطالب بإسقاط الولاية لسبب ما أنا متفائلة، طلائع الحرية تنبت و ستثمر عما قريب".

واعتبرت مغردة أن هاشتاغ "اسقاط الولاية رح تضل مكانته ثابته بقلبي حتى بعد سقوطها لأنه كان ولازال بمثابة الجسر بين النساء السعوديات وعلمنا أهم وأثمن قيمة برزت وتجلت منذ بداياته ما سبق وانوجدت بأي حراك سعودي آخر وهي التضامن وتقبل الاختلاف والتباين مهما تعمق".

وأرفقت متفاعلة صورة تُظهر سباقًا غير عادل بين رجل وامرأة، في إشارة إلى التمييز بينهما من قِبَل المجتمع، والعقبات التي تعترض طريق السعوديات الطامحات إلى الوصول إلى أهدافهنّ.

وذكرت مغرّدة أنهن (السعوديات)؛ لن يتوقفن إلى أن يسقط نظام الولاية، فيما اعتبرت أخرى أن "المرأة السعودية هي الاكثر وعيًا و اصرارا"، عقِب اطّلاعها على مشاركة السعوديات في الهاشتاغ.