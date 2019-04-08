شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 أشخاص خلال يومين في احتجاجات السودان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن وزير الداخلية السوداني بشارة جمعة أمام البرلمان، اليوم الاثنين، مقتل 6 أشخاص في العاصمة الخرطوم في احتجاجات يومي السبت والأحد، وشخص سابع في إقليم دارفور، غرب البلاد.

وأضاف جمعة في بيانٍ له، أن 15 مدنياً و42 من قوات الأمن أُصيبوا في الاحتجاجات. وذكر أن 2496 محتجاً اعتُقلوا في الخرطوم، بحسب “رويترز”.