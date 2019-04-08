شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 أشخاص خلال يومين في احتجاجات السودان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلن وزير الداخلية السوداني بشارة جمعة أمام البرلمان، اليوم الاثنين، مقتل 6 أشخاص في العاصمة الخرطوم في احتجاجات يومي السبت والأحد، وشخص سابع في إقليم دارفور، غرب البلاد.
وأضاف جمعة في بيانٍ له، أن 15 مدنياً و42 من قوات الأمن أُصيبوا في الاحتجاجات. وذكر أن 2496 محتجاً اعتُقلوا في الخرطوم، بحسب “رويترز”.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 7 أشخاص خلال يومين في احتجاجات السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.