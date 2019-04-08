شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الجزائري ينعقد بمجلسيه غدًا لمعالجة المرحلة الانتقالية والان نبدء بالتفاصيل

ينعقد البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) غدًا لتفعيل مضامين المادة 102 من الدستور بشأن المرحلة الانتقالية اللاحقة لشغور منصب رئيس البلاد. وتنص المادة 102 من الدستور على تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة لاتزيد عن 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية دون أن يكون له الحق في الترشح فيما تنص المادة 104 من الدستور على استمرار الحكومة القائمة في ممارسة مهامها خلال الفترة الانتقالية حتى يستلم الرئيس الجديد المنتخب مهامه رسميًا.

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